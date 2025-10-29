Konya'da İlkokul Öğrencilerine İtfaiye Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü eğitimler kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin, Büyükşehir Belediyesi Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'nde, merkez dışındaki 28 ilçedeki öğrenciler de kendi ilçelerindeki itfaiye merkezlerinde eğitimlere katıldığı belirtildi.

Merkez ilçelerde üç seans halinde düzenlenen program kapsamında, öğrencilerin yaklaşık bir saatlik eğitime tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, öğrencilerin uygulamalı ve teorik eğitimlerde hem eğlendiği, hem de hayat kurtarabilecek bilgilerle donatıldığı ifade edildi.

Açıklamada proje kapsamında, "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor" 2025 - 2026 Eğitim - Öğretim dönemi boyunca, merkez ve ilçelerde toplam 41 bin 389 öğrencinin, projeye katılmasının hedeflendiği kaydedildi.