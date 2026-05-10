Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İbrahim İlhan idaresindeki 42 BFA 790 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 122. kilometresi, Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında Halit Enes Ağralı yönetimindeki 42 AGR 93 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücülerle otomobillerdeki 3 kişi, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu