Konya'da Gölet Borusu Tamirinde Ölümlü Kaza

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamiri sırasında toprak altında kalan Baki Koç hayatını kaybetti. Olayda Koç'un üzerine düşen büyük toprak parçası nedeniyle ağır yaralandığı öğrenildi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ayaslar Mahallesi'nde patlayan gölet borusunu tamir etmek için gönüllü olarak çalışmalara yardım eden Baki Koç'un üzerine büyük bir toprak parçası düştü.

Koç, çevredekiler tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç kurtarılamadı.

Cenaze Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Toklu - Güncel
