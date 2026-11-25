Konya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da fuhuş, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri darp edip paralarını gasbettiği tespit edildi.
KONYA'da fuhuş, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'Yağma', 'Şantaj', 'Tehdit', 'Fuhuş' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmada eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri, buluşma sonrasında darbedip, paralarını gasbettiği belirlendi. Ayrıca 'Fuhuş', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Şantaj' suçlarına karıştıkları tespit edilen 11 kişi ise gözaltına alındı. Yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.