Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verilirken, 3 firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu başlarken, 3 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.