Konya'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sorkun Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sağlık ekiplerince İbrahim Aysal'ın yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen Fatma Aysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.