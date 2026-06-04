Eski eşini yaralayıp yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Konya'da tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. ???????

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Özgür Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Açıklanan mütalaada, sanığın olay günü önce eski eşini ayağından yaraladığı, ardından Ş.A.'nın birlikte yaşadığı Faruk Ö'yü göğsünden vurarak öldürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sanığın Ş.A.'nın başkasıyla görüşmesine tahammül edemediğinin anlaşıldığı aktarılan mütalaada, "Olay yerine önceden gelip maktul ve Ş.A.'yı beklediği, bu nedenle eylemin tasarlama olarak kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Mütalaada, sanık Özgür Ç.'nin maktulü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, eski eşini ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Özgür Ç., Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta 2 Mart 2025'te bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.