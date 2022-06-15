Konya'da arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Konya'da dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılması çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 14,2 milyon hektar tarım alanının toplulaştırma yapmaya uygun olduğunu belirtti.

Toplulaştırma çalışmaları açısından Konya'nın önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplulaştırma çalışmaları 1961'de Konya'nın Çumra ilçesine bağlı şu anda mahalle olan Karkın Köyünde başlamıştır. Karkın Mahallesinde çeşitli dönemlerde 8 toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Son çalışma geçiş döneminde 10 bin 500 hektarlık alan tescil edilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz görev sahasında yer alan uygulama alanlarından Konya 2. Kısım AT ve TİGH projesi kapsamında Karatay'a bağlı Erler, Şatır ve Zivecik (Ortakonak) ile Meram'a bağlı Çayırbağı, Hatip, Gödene, Yenibahçe (Resil), Çomaklı ve Boruktolu mahallelerinde toplamda 29 bin 224 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmaktadır. Toplam 685 kilometre tarla içi yol planlanmış olup ham yol olarak tamamı açılmıştır. Açılan yolların 663 kilometrelik kısmının stabilize çalışmaları tamamlanmıştır. Konya çevre yolu projesinde kamulaştırmanın önüne geçilerek sınır kayıpları giderilmiş, yakıt, tohum, gübre ve ilaç masraflarında da tasarruf edilmiştir. Proje kapsamında 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 463 milyon liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir."