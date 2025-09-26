Konya'da Alkollü Sürücü İkiz Kardeşlerin Ölümüne Sebep Oldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alkollü otomobil sürücüsü tutuklandı.

Ereğli-Halkapınar kara yolunda meydana gelen kazada sürücü Kadir E'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Alkollü araç kullanmaktan daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilen Kadir E'nin 1.94 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kazada yaralanan Mehmet ile eşi Ayşegül Koçer'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kadir E. idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, dün İpekler Çiftliği mevkisinde Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Koçer'in kullandığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatlarını kaybetmişti.

Kazada yaralanan baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer ile diğer araçta bulunan Ferhat ve Hüseyin Bozkuş hastaneye kaldırılmıştı.