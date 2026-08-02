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Konya'da ağaçlık alan yandı

Konya'da ağaçlık alan yandı
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KONYA’da ağaçlık alanda yangın çıktı.

KONYA'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alan zarar gördü.

Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla ölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alam zarar gördü, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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