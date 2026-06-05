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Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alındı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki N.Ş., komşusu A.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, evinde yapılan aramada cinayette kullanılan bıçak ve bir miktar parayla birlikte gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Yunuslu Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.Ş, ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kadının komşusu A.G'yi (40), saklandığı evde yakaladı.

Evdeki aramada bir miktar para ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Umay
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