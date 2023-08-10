Konya'da 5 katlı binada yangın

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesi'nde 5 katlı stüdyo dairelerin bulunduğu apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda en üst kattaki dairelerde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.