13 yaşındaki kız çocuğunu kendisinden 15 yaş büyük şahısla nişanladılar

Konya'da 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki C.S., babasının zoruyla kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandı. Evde yapılan nişan merasimine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki C.S., ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Nişana ait görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

NİŞAN GÖRÜNTÜLERİNİ DAVETLİLER PAYLAŞTI

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

İFADELERİ ALINDI

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı. Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.