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Konya'da 1 milyon 800 bin TL'lik altını bozduran dolandırıcı suçüstü yakalandı

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Konya'da 1 milyon 800 bin TL'lik altını bozduran dolandırıcı suçüstü yakalandı
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Konya'da telefonla kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelinin, bir kişiden piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Altınlar kuyumcuda bozdurulurken şüpheli suçüstü yakalandı, altınlar sahibine verildi.

KONYA'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişinin piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altınını kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırmak istediği kişiden piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altın aldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dolandırıcı çetesinde 'Eldenci' olarak tabir edilen mağdurla buluşup altınları alan kişinin gittiği kuyumcu dükkanını belirledi. Ardından kuyumcu dükkanına yapılan operasyonda dolandırıcı, altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınlar, sahibine geri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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