Konya Beyşehir'de 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Konya Beyşehir'de 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 12 kilogram uyuşturucu madde ile 3165 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilogram uyuşturucu madde ile 3165 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.