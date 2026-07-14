Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: 2 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinikaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçtabulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarmaekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz birçalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardındanambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemebaşlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu