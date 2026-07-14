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Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: 2 yaralı
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta
bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir
çalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.





Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından
ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme
başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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