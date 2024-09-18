Kontrolden Çıkan Minibüs İş Yerine Girdi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs, Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki bir tüpçü dükkanına girdi. Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
??????? Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün girdiği iş yerinde hasar oluştu.
A.G. (29) yönetimindeki 41 TB 038 plakalı minibüs, Çarşıbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak tüpçü dükkanına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.