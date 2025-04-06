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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Sel Felaketi: En Az 30 Ölüm

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının kesinleşmediğini belirtiyor. Ndjili Nehri'nin taşması sonucu ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 30 ölü

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarında en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yetkililer, can kaybının henüz kesinleşmediğini belirterek, en az 30 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu Kinşasa'nın bir bölümünden geçen Ndjili Nehri şiddetli yağışlar sonucu geçtiğimiz cuma günü taşarak, ulusal karayolunu trafiğe kapattı. Sürücüler, 24 saatten fazla süre yolda mahsur kaldı. Başkentte ayrıca birçok noktada elektrik kesintisi yaşanırken, Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki su altyapısının zarar gördüğünü ancak 2-3 gün içinde su temininin yeniden sağlanacağını açıkladı. Bazı can kayıplarının kaçak yapılaşma nedeniyle yaşandığını belirten Lubaki, kaçak binalarda yaşayanları tahliye etme tehdidinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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