Unıcef: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Son 25 Yılın En Ağır Kolera Salgınıyla Karşı Karşıya

KİNŞASA, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 25 yılın en ağır kolera salgınının görüldüğünü belirterek, 2025 yılının başından bu yana 64.427 vaka ve 1.888 can kaybı kaydedildiğini açıkladı.

UNICEF'ten pazartesi günü yapılan açıklamada, 14.818 çocuğun koleraya yakalandığı 340 çocuğun koleradan hayatın kaybettiği belirtildi. Çocukların eğitimini ciddi ölçüde aksatan kolera salgınının, aileleri artan sağlık riskleriyle karşı karşıya bıraktığı da ifade edildi.

"Kongolu çocuklar, tamamen önlenebilir bir hastalıktan bu kadar ciddi şekilde etkilenmemeli" diyen UNICEF Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi John Agbor, özellikle uzun süredir kolera salgınının yoğun olduğu bölgelerde su, sanitasyon, hijyen ve sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Ülkede 26 eyaletten 17'sinde vakalar bildirildi. Çocuk enfeksiyonlarının oranı bölgelere göre değişiklik gösterse de, ülke genelindeki tüm kolera hastalarının ortalama dörtte birini çocuklar oluşturuyor.

UNICEF'in destekleriyle yürütülen kolera önleme ve müdahale bilgilendirme kampanyaları, ocak-ekim ayları arasında 13,5 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Agbor, "2026 için finansman kaynağı çok kırılgan görünüyor ve ek kaynaklar ve koordineli eylemler olmazsa çok daha fazla can kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu. UNICEF, uygun finansmanı sağlamak için 2026 yılında yaklaşık 6 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Hastalık mikrobu bulaşmış gıda veya su tüketimi sonucu ortaya çıkan akut bir ishal hastalığı olan kolera, tedavi edilmezse saatler içinde ciddi su kaybına ve ölüme yol açabiliyor.