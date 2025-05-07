Kongo'da Yerinden Edilmiş Kişiler Zorlu Koşullarla Mücadele Ediyor

GOMA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın dış mahallelerinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı kamplar, M23 diye bilinen silahlı grubun ocak ayında Goma'yı ele geçirdiğini açıklamasından bu yana kademeli olarak dağıtılıyor.

Kamp sakinlerinin çoğunluğu artık eski kamplarının yakınındaki demir sacdan yapılan barınaklarda yaşamak zorunda. Buradaki halk gıda kıtlığı, temiz içme suyu yetersizliği ve sağlıksız koşullar gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya.