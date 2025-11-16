Haberler

Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü

Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde gerilim tırmanıyor. ADF isimli silahlı grup, bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda en az 20 sivili öldürdü, odaları ateşe verip tıbbi malzemeleri yağmaladı. Saldırının ardından bölge halkı korku ve panik içinde kaçış yolları arıyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki Biambwe Sağlık Merkezi'ne Demokratik İttifak Güçleri tarafından düzenlenen saldırıda en az 20 sivil öldü.
  • Saldırganlar sağlık merkezindeki tıbbi malzemeleri yağmaladı.
  • Demokratik İttifak Güçleri'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivil öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, silahlı isyancı grubun sağlık merkezine yönelik saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

TIBBİ MALZEMELERİ YAĞMALADILAR

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Biambwe bölgesinde bulunan Biambwe Sağlık Merkezi'ne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sağlık merkezinde bulunan en az 20 hasta ve refakatçi yaşamını yitirdi. Bazı hastane odalarını ateşe veren saldırganlar, tıbbi malzemeleri yağmalayarak bölgeden uzaklaştı.

BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Haberler.com
