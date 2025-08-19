Kongo'da İsyancı Saldırıları: 50'den Fazla Ölü

Kongo'da İsyancı Saldırıları: 50'den Fazla Ölü
Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde Müttefik Demokratik Güçler adlı isyancı grup tarafından düzenlenen saldırılarda 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

OİCHA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde perşembe ve pazar günleri arasında Kuzey Kivu eyaletinin Lubero ve Beni bölgelerinde Müttefik Demokratik Güçler adlı isyancı grup bir dizi saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklara ve askeri yetkililere göre, saldırılarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
