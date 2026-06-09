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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 550'ye Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 550'ye Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vaka sayısı 550'ye ulaştı, 101 kişi hayatını kaybetti. Salgının yayılma ivmesini sürdürdüğü ve haftalık yükseliş eğiliminde olduğu bildirildi.

KİNŞASA, 9 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 550'ye yükseldi. Bu kişilerin 101'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, salgının yayılma ivmesini sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, pazar günü ülkenin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 35 yeni vaka kayda geçti. Bu kişilerin 10'unun hayatını kaybettiği bildirildi. 7 kişinin daha iyileşmesiyle hastalıktan iyileşenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Açıklamada, salgının haftalık yükseliş eğilimini sürdürdüğü ve son dönemde salgın eğrisinde görülen hafif düşüşün, bulaşma hızındaki gerçek bir yavaşlamadan değil, laboratuvar verilerinin güncellenmesindeki gecikmelerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Pazar günü itibarıyla 116'sı teyitli ve 193'ü şüpheli vaka olmak üzere toplam 309 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Kongo'nun salgından etkilenen Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor ve bu eyaletler ülke içi kitlesel yerinden edilme ve komşu ülkelere yönelik sınır ötesi göç gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua
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