Konak'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan bir kişi sırtından yaralandı. Yaralı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.