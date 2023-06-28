Konak'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan bir kişi sırtından yaralandı. Yaralı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Konak'ta silahlı kavgada ağır yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayın ardından Anafartalar Caddesi'nde tekrar bir araya gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan İ.R.K. (21) açılan ateş sonucu sırtından yaralandı.
Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin de bulunduğu caddeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açarken karakol önünde güvenlik önlemi alındı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.