Komşu cinayetinin sanığı: Üzerime atlayınca tabancam ateş aldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, komşusu Adem Ateş'i (38) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kemal Yıldız, duruşmadaki savunmasında "Adem üzerime atladı, tabancam ateş aldı" dedi.

Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız arasında, 4 Ocak 2022 tarihinde çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki taraf daha sonra evlerine döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Ateş, kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71), tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, bir süre önce hayatını kaybeden Kazım Yıldız hakkında davanın düşürülmesini, Kemal Yıldız hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

?