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Bilim insanlarından Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif

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İngiltere'deki bilim insanları, dünyanın en büyük kertenkelesi olarak kabul edilen Komodo ejderinin dişlerinin uçlarında bulunan tırtıklı uç kısımlarında demirden bir tabaka olduğunu belirledi. Araştırmacılar bu özelliğin, Komodo ejderinin avını rahatça parçalamasına yardımcı olduğuna dikkati çekerek, bunun daha önce hiçbir etçil sürüngende tespit edilmediğini vurguluyor.

Bilim insanları, Komodo ejderlerinin dişlerinin tırtıklı uç kısımlarında avlarını rahatça parçalamalarına yardımcı demirden tabaka olduğunu belirledi.

İngiltere'deki King's College London'dan araştırmacılar, gelişmiş kimyasal ve yapısal görüntüleme teknikleri kullanarak, dünyanın en büyük kertenkelesi olarak kabul edilen Komodo ejderinin dişlerine ilişkin yeni bilgiye ulaştı. Bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucu, türün dişlerinin uçlarında bulunan tırtıklı kısımların demir açısından oldukça zengin bir tabakayla kaplı olduğunu ortaya çıkardı.

DİŞİN KESKİNLİĞİNİ KORUMADA YARDIMCI OLUYOR

Aralarında monitör kertenkeleleri ve bazı timsah türlerinin bulunduğu birçok sürüngenin dişlerinde de bir miktar demir bulunduğunu belirten araştırmacılar, bu tabakanın, diğer sürüngenlerden farklı olarak Komodo ejderinin dişlerinin uç kısımlarında yoğunlaştığını, dişi turuncu renge boyadığını ve dişin keskinliğini korumada yardımcı olduğunu kaydetti. Bilim insanları, bu özelliğin, Komodo ejderinin avını rahatça parçalamasına yardımcı olduğuna dikkati çekerek, bunun daha önce hiçbir etçil sürüngende tespit edilmediğini vurguladı.

Bilim insanlarından Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif

DOĞADA YALNIZCA 3 BİN 458 TANE KALDI

Komodo ejderleri, dünyada sadece Endonezya'nın türle aynı adı taşıyan milli parkında ve Flores ile bazı adalarında bulunuyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin verilerine göre, doğada sadece 3 bin 458 Komodo ejderi kaldı. Boyları 3 metreye ve ağırlıkları da 90 kilograma kadar çıkabilen sürüngenler, insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin yaşam alanlarını yok etmesi nedeniyle tehlike altında. Çalışmanın detaylarına "Nature Ecology & Evolution" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Komodo Ejderi Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Fatih Sultan:

O da birşey mi altından dişleri olan nice insanlar var!

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Hasan Öztürk:

demir dünyamızda doğal yolla oluşmayan hatta zamanında uzaydan parçalar halinde geldiği düşünülen bir element değilmiydi? eee n'olacak şimdi??bu ejderlerin dişinde ne arıyor bu demir?? bu ejderler uzaydan mı geldi şimdi?? hadi bakalım..

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Mehmet Baysari:

demir evet uzaydan gelme bir element ama Dünya'da o kadar çok yaygın ki yediğimiz içtiğimiz her şeyin içinde demir bulunmakta. konu demir'in Dünya'ya nasıl geldiği değil, evrimsel süreçte canlıların vücutlarına aldığı demiri nasıl kullandıkları.

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Kerim AYDOĞAN:

Mehmet Baysari:Çok güzel bir açıklama olmuş ama kime anlatıyorsunuz?

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clan of clans:

dövme sivas çeligimi

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