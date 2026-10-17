Kolon kanserinden hayatını kaybeden yazar Cevat Özkaya İstanbul'da defnedildi

Kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özkaya için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende taziyeleri kardeşi Ekrem Özkaya, oğlu Taha Özkaya ve kayınbiraderi yazar Abdullah Yıldız kabul etti.

"O, Müslüman coğrafyanın dertleriyle dertlendi"

Cenaze töreninde konuşan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Özkaya'nın İslam dünyasında fikir köprüleri kuran ve Müslüman coğrafyanın sorunlarıyla dertlenen değerli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Görmez, "Yüce Kur'an'ımızda Hazreti İbrahim'in çok güzel bir duası vardır, 'Allah'ım, beni benden sonrakilerin dilinde doğrulukla, güzellikle anılanlardan eyle.' diye. Bugün hepimizin sıdk ile yad ettiği, İstanbul'un asil bir müminini, güzel bir insanını, Cevat Özkaya kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Cenabıhak kendisine rahmet, makamını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Özkaya'nın yaptığı entelektüel faaliyetlerin önemine değinen Görmez, şunları kaydetti:

"İki çeşit insan vardır. Birlik içindeki kardeşlerini dağıtan ve ayrılık içindeki kardeşlerini toplayan insanlar. Cevat Bey kardeşimiz hep topladı, hepimiz buna şahidiz. O, Müslüman coğrafyanın dertleriyle dertlendi. Cevat Özkaya, İslam coğrafyasının bütün mütefekkirlerini bize taşıdı, aramızda fikir köprüleri kurdu. Biz onu Bosna'da, Kırım'da, Kafkasya'da gördük. Cenabıhak, bütün bu yaptıklarını ahirette kendisine refik eylesin. Zaman zaman sohbetimiz olurdu. Hep benim klasik sorum, 'Cevat Bey, pınar akıyor mu?' olurdu. O da hep 'Akıyor' derdi. Son yıllarda 'Hocam, pınar durdu, akmıyor' derdi. Cenabıhak bütün fikir, ahlak ve değer pınarlarını yeniden akıtmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin."

Abdullah Yıldız ise Özkaya'nın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O benim dava arkadaşımdı. Aynı zamanda akrabamdı. Akran ve arkadaştık. Beraber aynı yollarda yürüdük ve bu davaya hizmet ettik. Araştırma ve Kültür Vakfı, Pınar Yayınları ve Bosna Dayanışma Grubu... Kendi adıma buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah ondan ve sizden razı olsun." dedi.

"Türkiye'de düşünce hayatı içerisinde müstesna bir yere sahip insanlardan biriydi"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan yazar Ercan Yıldırım ise Özkaya'nın Türkiye'deki düşünce hayatı ve yayıncılık alanındaki öncü rolüne dikkati çekerek, "Cevat ağabey, Türkiye'de düşünce hayatı içerisinde müstesna bir yere sahip insanlardan biriydi. Çok okuyan, çok düşünen, geleceğe dair vizyon sahibi ve ufku geniş iyi bir mütefekkirdi. Aynı zamanda Türkiye'de İslami düşünce ve mücadelenin de önemli isimlerinden biri ve kıymetli bir yayıncıydı." diye konuştu.

Yıldırım, Özkaya'nın aynı zamanda babacan bir insan olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onu kaybettiğimiz için derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu kayıp sadece bizim değil, Türkiye'nin önemli bir kaybıdır. Cevat ağabeyin vefatıyla aslında Türkiye'de bir dönemin kapandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü düşünce gündemimizden yavaş yavaş çekilmeye, ustalık ve ilkelilik anlayışı gündemimizde zayıflamaya başladı. Cevat ağabey bu meşaleyi ve usta ruhunu son ana kadar taşıyan isimlerden biriydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Bıraktığı miras, Türkiye için gerçekten çok kıymetli bir kaynaktır"

Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, Özkaya'nın Türkiye ve İslam alemi için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Yıllarca onun yaptığı çalışmalardan ve bastığı özel kitaplardan istifade ettik. Her yayınevi birçok kitap basıyor, ancak Cevat Bey'in bastığı eserler çok farklıydı. Bu bakımdan kendisine müteşekkiriz. Katkıları dolayısıyla Allah kendisinden razı olsun, mekanını cennet eylesin." dedi.

Erdem, yeni neslin Özkaya'yı unutmaması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan, onun vefatıyla oluşan boşluğu doldurmaktır. Bu noktada bizlere de büyük görev düşüyor. Bizler de zaman zaman çeşitli başlıklar altında seçkiler ve çalışmalar yaparak bu alandaki ihtiyacı karşılamaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızda en önemli kaynaklardan biri her zaman Pınar Yayınları ve Cevat Bey'in gerçekleştirdiği eserler olmuştur. Bıraktığı miras, Türkiye için gerçekten çok kıymetli bir kaynaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Mavera Vakfı Başkanı Mehmet Koca ise Cevat Özkaya'nın geride önemli bir birikim bıraktığına dikkati çekerek, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Cevat Bey camiamız için çok kıymetli bir isimdi. Gençliğinden itibaren memleket meselelerine, kültür ve edebiyat dünyamıza büyük katkılar sağlamış, emek vermiştir. Kültür ve sanat dünyamızın yanında Bosna meselelerinde de aktif bir şekilde bulunmuş çok değerli, yeri doldurulamayacak bir ağabeyimiz ve üstadımızdı. Allah rahmet eylesin. İnşallah bıraktığı mirasıyla gelecek nesillere de ışık olur." ifadelerini kullandı.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya'nın cenazesi, Kartal Soğanlık Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA