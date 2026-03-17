Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "(Ekvador ordusunun düzenlediği operasyonlar) Savaşa girmek istemiyoruz"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador ordusunun Kolombiya sınırında düzenlediği operasyonlarda, ülke topraklarına bomba isabet ettiğini belirterek, "Savaşa girmek istemiyoruz." dedi.

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basına açıklamalarda bulunan Petro, Ekvador'un Kolombiya sınırında düzenlediği operasyonlara tepki gösterdi.

Petro, "Uçaktan atılmış bir bomba bulundu, süreç titizlikle araştırılacak. Bu bulgu, Ekvador sınırının tam üzerinde gerçekleştiği için Ekvador'un bizi bombaladığına ve bunu yapanın silahlı gruplar olmadığına dair şüphelerimi artırıyor." ifadesini kullandı.

Komşu ülke Ekvador ile yaşanan gerilime ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunduğunu hatırlatan Petro, "Trump'tan ricada bulundum; 'harekete geçin, Ekvador Başkanı'nı arayın çünkü savaşa girmek istemiyoruz'." diye konuştu.

Petro, Ekvador ordusunun operasyonları sonucunda Kolombiya sınırında 27 yanmış cesedin bulunduğunu aktararak, "27 yanmış ceset var ve yapılan açıklama inandırıcı değil. Bombalar, ailelerin yakınındaki yere düşüyor, bu ailelerin birçoğu koka yaprağı ekimini bırakıp, yasal ürünlere yönelmeye barışçıl şekilde karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador lideri Noboa'dan Petro'ya yanıt: "Kendi topraklarımızda faaliyet gösteriyoruz"

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya yanıt verdi.

ABD'nin desteğiyle organize suçla mücadele ettiklerini belirten Noboa, "Sayın Cumhurbaşkanı Petro, açıklamalarınız asılsızdır; biz sizin değil, kendi topraklarımızda faaliyet gösteriyoruz. Bu suç çetelerin birçoğu Kolombiya kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

Ekvador, bir süredir Kolombiya ve Peru sınır hattına yakın bölgelerde, yasa dışı kamplar ile yerleşimlere yönelik, bombalı saldırıları da içeren, organize suç operasyonlarını artırmıştı.