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Kolombiya, Rusya-Ukrayna savaşında 256 vatandaşının öldüğünü açıkladı

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Kolombiya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda savaşın başından bu yana 256 vatandaşının öldüğünü, 973 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Bakanlık, Rusya ve Ukrayna'dan vatandaşların silahlı kuvvetlere katılmasını önleyecek tedbir almalarını talep etti.

Kolombiya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, savaşın başından bu yana 256 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 973 kişi hakkında ise kayıp ihbarında bulunulduğunu açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, iki ülke arasındaki savaşta 162'si Ukrayna kaynaklı, 94'ü Rusya kaynaklı olmak üzere 256 Kolombiya vatandaşının öldüğünün bildirildiği, kayıp ihbarlarının 676'sının Ukrayna, 297'sinin ise Rusya tarafından yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar savaşla ilgili 1927 konsolosluk yardım talebi aldığı, bunların 1013'ünün Rusya, 914'ünün ise Ukrayna kaynaklı vakalara ilişkin olduğu belirtildi.

Kolombiya hükümetinin vatandaşlarının uluslararası silahlı çatışmalara katılmak üzere silah altına alınmasını teşvik etmediği, desteklemediği veya bu sürece dahil olmadığı vurgulanan açıklamada, Rusya ve Ukrayna makamlarından Kolombiya vatandaşlarının kendi silahlı kuvvetlerine katılmasını önlemek için tedbir almaları resmen talep edildi.

Açıklamada, yurt dışında yaşayan Kolombiya vatandaşlarından, özellikle askeri, güvenlik veya operasyonel destek alanlarındaki iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları ve herhangi bir taahhütte bulunmadan önce tekliflerin koşullarını ve olası risklerini doğrulamaları istendi.

Kolombiya makamlarının vatandaşların yabancı silahlı kuvvetlerle imzaladığı sözleşmeleri iptal etme, değiştirme veya geçersiz kılma yetkisinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, sözleşmelerin feshine ilişkin taleplerin ise ilgili mevzuat ve prosedürler çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Göç, Konsolosluk İşleri ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Pedro Agustin Roa Arboleda da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının vatandaşların ve ailelerinin taleplerini karşılamak, onlara rehberlik ve destek sağlamak amacıyla tüm diplomatik ve konsolosluk imkanlarını seferber etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Müsteşar Roa, "Önlem almak hayati önem taşımaktadır. Kolombiyalıları; hayatlarını, güvenliklerini ve bütünlüklerini tehlikeye atabilecek kararlar almadan önce bu tekliflerin riskleri ve koşulları hakkında gerektiği şekilde bilgilenmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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