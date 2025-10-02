Kolombiya, İsrail Ablukasını Kıran Filodaki Vatandaşlarının Alıkonulmasını Kınadı

Kolombiya, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 2 vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in 2 Kolombiya vatandaşını alıkoyduğu vurgulanarak, "Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'nın, alıkonulan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dost ülkeleri, filodaki tüm üyelerin, özellikle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması için acilen diplomatik baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.