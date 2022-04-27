Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni

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Anlaşmaların imzalanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Ramirez, heyetlerarası toplantının ardından iki ülke arasında düzenlenen anlaşmaları imzaladı.