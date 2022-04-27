Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Ramirez, heyetlerarası toplantının ardından iki ülke arasında düzenlenen anlaşmaları imzaladı.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel