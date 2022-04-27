Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anlaşmaların imzalanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Ramirez, heyetlerarası toplantının ardından iki ülke arasında düzenlenen anlaşmaları imzaladı.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, fuat oktay, Kolombiya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title