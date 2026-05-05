Kolombiya'da Kömür Madeninde Patlama: 9 Ölü

BOGOTA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kolombiya'nın orta kesimlerindeki Cundinamarca bölgesinde bulunan bir kömür madeninde gaz birikmesi sonucu meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ulusal Madencilik Ajansı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cundinamarca'nın Sutatausa ilçesindeki La Ciscuda madeninde yaşanan patlamanın ardından kurtarılan 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Açıklamaya göre 9 Nisan'da gerçekleştirilen denetimlerde, sahada gaz birikmesi ve kullanılmayan tünellerin yetersiz kapatılması gibi ciddi güvenlik riskleri tespit edilmiş, bu kapsamda havalandırma ile toz kontrolünün iyileştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunulmuştu.

Bölge Valisi Jorge Emilio Rey sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kolombiya Kızılhaç ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, mağdurların ailelerine ve diğer etkilenen kişilere psikososyal destek sağladığını ifade ederek, madencilik kazasında hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajı iletti.

