Kolombiya'da Hapishane İsyanı: 5 Mahkum Öldü

Kolombiya'nın Funza kentindeki hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İsyanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrindeki hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan çıkardığını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin olaylara derhal müdahale ettiğini belirten Emilio, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Emilio Rey, isyanın nedeninin araştırılması için başsavcılığın soruşturma başlatacağını duyururken, polis hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
