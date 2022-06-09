Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla Caqueta kentindeki güvenlik önemlerini artırıldı - Haberler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Askeri birliklerin şehre giren araçları kontrolü Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden biri olan Caqueta kentine giriş çıkışlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Askeri birlikler ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla muhtemel olayları engellemek adına şehre giren araçları titizlikle kontrol ediyor.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak. Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.