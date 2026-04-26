Kolombiya'da bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralı sayısının ise 40'ın üzerine çıktığı bildirildi.

Adli Tıp Enstitüsünden (IML) yapılan açıklamada, Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda meydana gelen bombalı saldırıda can kaybının arttığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 5'inin çocuk olduğu, toplam can kaybının 20'ye ulaştığı, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiği kaydedildi.

Cauca Valiliği, bombalı saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan, ordudan alınan bilgilere göre saldırı, Pan-Amerikan kara yolunun El Tunel mevkiinde gerçekleştirildi.

Olayda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından patlayıcı yüklü bir tüpün otobüsün üzerine atıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıdan sorumlu tutulan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Marlon kod adlı Ivan Idrobo Arredondo'nun yakalanması için 5 milyar peso (yaklaşık 1,4 milyon dolar) ödül konulduğunu açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan FARC'ın çatı örgütü EMC lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tutmuştu.

Ulusal basına göre, EMC'ye bağlı silahlı gruplar, Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerine bağlı çeşitli kentlerde son 48 saatte 27 ayrı bombalı saldırı düzenledi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
