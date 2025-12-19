Haberler

Kolombiya'da askerlere yönelik saldırılarda 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Cesar bölgesinde askeri birliğe yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 asker hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Saldırılardan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachiaca kentinde, askeri birliği hedef alan çok sayıda bombalı saldırı yapıldı.

İlk belirlemelere göre 6 asker öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu belirtilen 31 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından Cesar Valiliği kentte "sokağa çıkma yasağı" ilan ederken, bölgeye takviye askeri birlikler gönderildi.

Sanchez, ELN'yi sorumlu tuttu

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saldırılardan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) sorumlu tutan Sanchez, "ELN kartelinin terörü tamamen ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir. Bunun yapılmaması, halkı ciddi bir tehlikeye atmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, saldırıdan sonra kentte çok sayıda silah sesi duyuldu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 14 Aralık'taki açıklamasında, ülke genelinde 72 saat sürmesi planlanan "silahlı greve" başlayan silahlı isyancı örgüt ELN'ye tepki göstererek, bu duruma müsaade etmeyeceklerini bildirmişti.

ELN, 13 Aralık'taki açıklamasında, 72 saat sürmesi planlanan silahlı grev ilan etmiş ve Kolombiyalılardan kara yollarını ve nehir güzergahlarını kullanmamalarını istemişti.

