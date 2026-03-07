Haberler

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Jesse Jackson'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ı İsrail Başbakanı Netanyahu ile arasına mesafe koymaya davet etti. Petro, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile "arasına mesafe koyması" çağrısında bulundu.

Petro, ABD'li sivil haklar hareketinin simge isimlerinden Jesse Jackson'ın Chicago'da düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, Jackson'ı Amerika kıtasındaki Afrika kökenli halkların "özgürlük mücadelesinin yaşayan sembolü" olarak nitelendirdi.

Trump'ı, Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çağıran Petro, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkati çekerek, "Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu'yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu'da barışın süratle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Petro'nun sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı, bazı kişiler ayağa kalkarak destek verdi.

Kolombiya lideri Petro, törene katılan eski ABD Başkanı Barack Obama ile ayaküstü sohbet etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!