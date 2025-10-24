Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'nin Askeri Saldırılarına Sert Tepki

MEKSİKO, 24 Ekim (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik ABD askeri saldırılarını "yargısız infaz" olarak nitelendirerek kınadı.

Petro perşembe günü yaptığı açıklamada, "ABD, uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşündüğümüz bu tür manevralarla yargısız infazlar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. Petro, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığında şüphelenilen kişilerin, öldürülmek yerine yargılanması gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu hafta ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki tekneye saldırı düzenlediğini ve teknelerdeki tüm kişilerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıların Kolombiya'nın Pasifik kıyıları yakınlarında gerçekleştiği bildirildi. ABD ordusu, eylül ayından bu yana Karayip Denizi'nde çoğunlukla Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik 7 operasyon düzenledi.

ABD'nin bu teknelere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 37'ye yükseldiği bildirildi.