Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Yaptırımlarına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD tarafından kendisi ve ailesine uygulanan yaptırımlara sert tepki göstererek, 'Asla diz çökmeyeceğim' dedi ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisiyle birlikte eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi yaptırım listesine alan ABD'ye tepki göstererek, "Asla diz çökmeyeceğim." dedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin kararını (OFAC) değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Petro, söz konusu karardan Kolombiya asıllı Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatör Bernie Moreno'yu sorumlu tuttu.

"Asla diz çökmeyeceğim" diyen Petro, şu ifadeleri kullandı.

"Bernie Moreno'nun tehdidi gerçekten gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım OFAC listesine alındık. Savunmamı, ABD'den Dany Kovalik adlı avukat yürütecek. On yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmiş olmama rağmen, bugün kokain tüketimini durdurmak için bu kadar çaba gösterdiğimiz bir toplumun hükümeti tarafından, bana böyle bir yaptırım uygulanıyor. Tam bir paradoks; ancak bir adım bile geri atmayacağım."

ABD, Petro'yu yaptırım listesine almıştı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
