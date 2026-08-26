Kolombiya'da orman yangınları: Kasıtlı çıkarma şüphesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Tolima bölgesinde yüzlerce hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarının bazılarının kasıtlı çıkarıldığına dair emareler tespit ettiklerini belirtti.

Basına açıklamalarda bulunan de la Espriella, Tolima yönetim bölgesinin çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine talimat verdiğini kaydeden de la Espriella, şunları söyledi:

"Yangınların kasten çıkarılmasıyla güvenlik güçleri ve yetkililerin dikkatinin başka yöne çekilmesi, ardından güvenlik ve altyapıya yönelik muhtemel suç eylemleri arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Tüm bu olaylar titizlikle soruşturulmalı ve failler yargı önüne çıkarılmalıdır. Tolima'da kaos ve terör yaratmak için bir acil durumun kullanılmasına izin vermeyeceğim."

Bu arada Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), son günlerde meydana gelen yangınlardan en çok etkilenen bölgelerde izleme ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

UNGRD'nin son raporuna göre, afetten en çok etkilenen bölgelerde acil duruma müdahale çalışmaları sürerken, 3 eyalette 12 aktif yangının bulunduğunu, 3 yangının kontrol altına alındığı, son 7 günde 84 yangının tamamen söndürüldüğü ve toplam 276 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA