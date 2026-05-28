Koçun saldırısına uğrayan besici kamyonetten düştü

BURDUR'un Çavdır ilçesinde hayvan alım satımı yapan Gökhan Demirhan, açık kasa kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı. Koçun tos vurduğu Demirhan kamyonetten düşerken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çavdır ilçesinde hayvan alım satımı işiyle uğraşan Gökhan Demirhan, satış için getirdiği koçu açık kasa kamyonetten indirmek istedi. İpinden tutularak indirilmeye çalışılan koç, bir anda huysuzlanarak sahibine tos vurdu. Koçun darbesiyle dengesini kaybeden Demirhan, kamyonetin kasasından düştü. Olay sonrası Demirhan yerinden kalkarken, koçun, iş yerinin arka tarafına koştuğu görüldü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı