Haberler

Kocasinan'daki Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi çiftçiye destek oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin çiftçilerin ürün kalitesini artırarak tarımsal üretime katkı sağladığını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin çiftçilerin ürün kalitesini artırarak tarımsal üretime katkı sağladığını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tesisin çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Tesiste buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, fasulye ve mercimek gibi ürünlerin elenerek 50 kilograma kadar paketlenebildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, tohumluk olarak ayrılan ürünlerin de yeniden kullanılmasına imkan sağlandığını kaydetti.

Kocasinan'da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik yatırımları sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, "Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketliyor. Tarımsal üretim altyapısını güçlendirecek ve üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber