Kocasinan Belediyesi 8 yılda 1085 kilometre yol yaptı

Kocasinan Belediyesi 8 yılda 1085 kilometre yol yaptı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yıllık süreçte 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1085 kilometre yol yaptıklarını açıkladı. Bu yıl 135 bin ton asfalt serip 115 kilometre yol yaptıklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1085 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, daha geniş ve konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mevsim şartları elverdiğince ilçede yol yapımı ve asfalt serimi gerçekleştirdiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bu yıl 135 bin ton asfalt sererek, 115 kilometre yol yaptık. 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve 1085 kilometre yol yaptık. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz Kocasinan'a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
