Kocasinan Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaz aylarını vatandaşların rahat geçirmesini sağlamak amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak için düzenli ilaçlama yaptıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haşere üreme riski bulunan alanlarda düzenli ilaçlama yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir ilçe bırakmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Ekiplerin, özellikle bahar aylarında haşere üreme ihtimali bulunan her noktada faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını artırdık ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede göl sineği olarak bilinen ve 'kronomid' denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
