Kocasinan Belediye Başkanı, 'Bir Dilim Mutluluk' Projesi ile Çocuklarla Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Mahzemin Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek okulda yapılan etkinliklere eşlik etti.

Öğrencilerle pasta kesen Çolakbayrakdar, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Çocukların yüzlerini güldürmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Yeter ki çocuklar gülsün çünkü bir şehir, çocukları mutluysa gerçekten güzeldir. Bugün Mahzeminli yavrularımızla bir araya geldik pastamızı kestik, bu ayda doğan evlatlarımızın doğum günlerini hep birlikte kutladık. 'Bir Dilim Mutluluk' projemizle çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeye, heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Her bir çocuğumuzun özel hissettiği, güzel hatıralarla dolu anılar biriktirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.