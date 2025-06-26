Kocaköy'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Olayda, 74 yaşındaki Hikmet T. hayatını kaybetti, eşi Bınevş T. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, cenaze ise otopsi için morga götürüldü.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, Gökçen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi Bınevş T'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hikmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Bınevş T. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hikmet T'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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