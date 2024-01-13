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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Vali Yavuz, ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinledi ve ilgili kurumlara talimat verdi. Ayrıca, gazi ve şehit aileleriyle de bir araya gelen Vali Yavuz, gazilere minnet ve şükran duygularını iletti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlattıkları "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

Gölcük ilçesinde, 8 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Vali Yavuz, daha sonra ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

İlçe ziyaretleri kapsamında gazi ve şehit aileleriyle de bir araya gelen Yavuz, gazi Bekir Sönmez'e misafir oldu.

Sönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Vali Yavuz da "Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Valiliği Selda Yavuz Gölcük İnsan Hakları Güncel Haberler

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