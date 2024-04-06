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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bayram Tatili Süresince Sahada Olacak

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı tatili süresince 477 personel ve 118 ekiple her gün sahada olacaklarını belirterek, "Şu ana kadar trafik akıcı, sadece İzmit tüneller bölgesinde yavaşlayan bir trafik akışı söz konusu." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla Gebze'de uygulama noktasında denetimlere katılan Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takma, cep telefonunu kullanmama, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeme çağrısında bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yavuz, güvenlik mensuplarıyla selamlaştı.

Vali Yavuz, gazetecilere, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.

Tüm yetkililerin ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında teyakkuz halinde olduğunu aktaran Yavuz, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.

Yavuz, İçişleri Bakanlığının talimatları ve Valilik koordinasyonunda bölgedeki kara yollarında havadan ve karadan tüm denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "477 personel ve 118 ekiple her gün sahada olacağız. Şu ana kadar trafik akıcı, sadece İzmit tüneller bölgesinde yavaşlayan bir trafik akışı söz konusu. Arkadaşlarımız görev başında, bizler de görev başındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yuvalarına kavuşmalarını diliyoruz." diye konuştu.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yavuz, "Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bayramlar sevinç ve kavuşma günleri, dikkat edelim; ayrılık ve hüzün günleri olmasın." dedi.

Yavuz, uygulamada durdurulan sürücü ve yolcularla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Vali Yavuz, daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Jandarma uygulama noktasına geçti.

Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Emniyet Müdürü Uğur Adil Bilgili katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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