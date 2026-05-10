Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Engelliler Haftası mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali İlhami Aktaş, Engelliler Haftası kapsamında yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu ve temel haklardan en üst düzeyde yararlanmalarının devletin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, onların hayatın her alanında aktif bireyler olarak yer almaları ve eğitimden istihdama kadar tüm temel haklardan en üst düzeyde yararlanmalarının devletin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu kaydetti.

Engellilerin toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılmaları, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığını aktaran Aktaş, "Devletimiz, yaptığı yasal düzenlemelerle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin rehabilitasyon merkezlerinden yararlanması, engelli aylığı bağlanması, kamu ve özel sektörde iş imkanı sunulması gibi alanlarda pozitif ayrımcılıklar sağlamıştır. Bu duygularla, farkındalığın sadece bu haftayla sınırlı kalmamasını ve engelin bedende değil zihinlerde olduğunun unutulmamasını temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara esenlik dolu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor