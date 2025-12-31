Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Aktaş, güvenlik güçlerini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl öncesi kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti ve onların yeni yılını kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl öncesi kentte görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, yeni yıl öncesi kentte görevde olan personeli ziyaret etti.

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kartepe Polis Noktası'na giderek, personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ardından Otoyol Jandarma Komutanlığına geçen Aktaş, görevlilerle sohbet etti.

Ziyaretlerde Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül