Kocaeli Valisi Aktaş, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl öncesi kentte görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, yeni yıl öncesi kentte görevde olan personeli ziyaret etti.

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kartepe Polis Noktası'na giderek, personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ardından Otoyol Jandarma Komutanlığına geçen Aktaş, görevlilerle sohbet etti.

Ziyaretlerde Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt eşlik etti.